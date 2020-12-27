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المنظمات الحقوقية: السلطات المصرية تواصل انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2020

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية أعدمت نحو 50 مصريا في 10 أيام فقط من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد تواصلت في مصر خلال عام 2020 انتهاكات حقوق الإنسان كما أكدت تقارير حقوقية عدة.