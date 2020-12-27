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الشرطة الأميركية تواصل التحقيق في تفجير ناشفيل

الشرطة الأميركية تواصل التحقيق في التفجير الذي وقع وسط مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق على أنباء عن دهم منزل وتوقيف شخص ضمن التحقيقات في التفجير.