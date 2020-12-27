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اختتام الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالنيجر

اختتم المرشحون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالنيجر حملاتهم الدعائية، وتجري الانتخابات الرئاسية لأول مرة في البلاد بدون مشاركة الرئيس المنتهية ولايته في التنافس بين 30 مرشحا.