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إسرائيل تراقب إيران في المنطقة.. وطهران تحذّر: ردنا سيكون قويا

أكّد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنهم يراقبون الوضع في العراق واليمن تحسبا لهجوم إيراني. في المقابل قال مصدر إيراني إن رد طهران على أي اعتداء على الأمن القومي سيكون قويا وواسعا.