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أوروبا تبدأ حملتها الكبرى للتطعيم ضد فيروس كورونا

بدأت معظم دول الاتحاد الأوروبي اليوم حملات تطعيم موسعة ضد فيروس كورونا، ورغم أن اللقاح يمثل بارقة أمل؛ إلا أن بعض الدول الأوروبية تترقب العودة لتطبيق القيود الصارمة مع انتهاء أسبوع الأعياد.
27/12/2020
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