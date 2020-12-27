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أبرز محطات التوتر في مضيق هرمز عام 2020

شكّل عام 2020 عنوانا لتوترات إيرانية أميركية في مضيق هرمز، ومسرحا لمناورات متعددة وتعزيزات عسكرية. وظل التوتر يخيم على سلامة النقل البحري والتجاري بالمضيق، خصوصا للنفط.
27/12/2020
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