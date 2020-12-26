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مع وصول الإصابات إلى 80 مليونا حول العالم.. إغلاق واسع بالتزامن مع أعياد الميلاد

يقترب عداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من عتبة 80 مليون إصابة، وهو ما يتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد في ظل تدابير إغلاق واسعة فرضتها العديد من الدول حول العالم.