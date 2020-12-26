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لبنان.. المطالبة بإقرار قانون للعفو العام للتخفيف من أعداد السجناء

تواجه السجون اللبنانية اكتظاظا يفوق قدرتها الاستيعابية، مما أسهم في تفشّي وباء كورونا بين السجناء، وسط مطالبات بسرعة إقرار قانون للعفو العام، يتيح إطلاق سراح أكثر من نصف المسجونين.