25:25

فوق السلطة 213– رئيس البرازيل يحذر: لقاح كورونا يغير الجنس

تناولت حلقة (2020/12/25) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: رئيس البرازيل يحذر: اللقاح سيحولكم إلى قرود وتماسيح. حاخام إسرائيل الأكبر يفتتح مؤسساته في الإمارات.