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25:25

فوق السلطة 213– رئيس البرازيل يحذر: لقاح كورونا يغير الجنس

تناولت حلقة (2020/12/25) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: رئيس البرازيل يحذر: اللقاح سيحولكم إلى قرود وتماسيح. حاخام إسرائيل الأكبر يفتتح مؤسساته في الإمارات.
25/12/2020
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