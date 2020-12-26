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صناعة الترفيه.. فرصة للدمج بين التكنولوجيا المتطورة والثقافة اليابانية

تعرض اليابان مسرحيات ثلاثية الأبعاد تهدف إلى التعرف على تراث البلاد مع لمسة من التقنيات التكنولوجية المبهرة، وذك من خلال استعراض لوحات ضوئية تاريخية عن اليابان، كما يتم عرض أحياء افتراضية.