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صراع سياسي غير مسبوق شهدته تونس خلال عام 2020

عاشت تونس خلال عام 2020 حالة من الصراع السياسي غير المسبوق منذ اندلاع الثورة قبل 9 سنوات، تمثل في بروز 3 حكومات خلال أشهر وجيزة، وتزامن الصراع السياسي مع تحركات اجتماعية.