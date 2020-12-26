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سوق السراجين في السليمانية العراقية.. محاولة للحفاظ على المهن التراثية

تفتقد مدينة السليمانية في العراق إلى السوق الذي طالما اشتهرت به، وهو سوق السراجين الذي تراجع العاملون فيه عن هذه المهنة، ولكن السراج بشتوان حسين ما زال متشبثا بها.