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جمعية "طيارون متطوعون" تساهم في إنقاذ أكثر من 6 آلاف مهاجر غير نظامي

لا يزال المهاجرون غير النظاميين يغامرون بأرواحهم للوصول إلى السواحل الأوروبية، وأمام هذه الظاهرة بادرت جمعية “طيارون متطوعون” برصد واستطلاع البحر المتوسط لمد يد العون لمن تقطعت بهم السبل فيه.