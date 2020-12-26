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تصاعد الجدل السياسي بشأن مصدر اللقاح الذي ستعتمده البرازيل لمكافحة كوروناتصاعد الجدل السياسي بشأن مصدر اللقاح الذي ستعتم

تتصاعد حدة الجدل السياسي في البرازيل بشأن مصدر اللقاح الذي ستعتمده في خطتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا ومبدأ فرضه بشكل إلزامي على كل المواطنين، فالبرازيل من أكثر الدول تضررا بالجائحة.