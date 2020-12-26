01:51

انفجار يهز مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية و“إف بي آي” يشارك في التحقيقات

هز انفجار مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، وقالت شرطة المدينة إن الانفجار كان عملا متعمدا وإن جهاز “إف بي آي” (FBI) يشارك في التحقيقات. كما أكدت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن وجود سيارة مشبوهة.