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الحصاد (2020/12/25)

ناقش زين العابدين توفيق في “الحصاد” (2020/12/25) القضايا الآتية: انفجار ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية خلف تدميرا في المركبات وأضرارا بمبان عدة. بعد تهديد أميركي لطهران، قائد فليق القدس في بغداد.