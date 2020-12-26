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57:01
الحصاد (2020/12/25)
ناقش زين العابدين توفيق في “الحصاد” (2020/12/25) القضايا الآتية: انفجار ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية خلف تدميرا في المركبات وأضرارا بمبان عدة. بعد تهديد أميركي لطهران، قائد فليق القدس في بغداد.
25/12/2020
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11:40
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50:39
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10:49
الحصاد (2020/12/22)
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