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الأردن.. تراجع حاد للسياحة العلاجية بسبب جائحة كورونا

شكلت جائحة كورونا تهديدا لقطاع السياحة العلاجية في الأردن، حيث تراجعت عائدات الفنادق التي تعتمد على السياح الأجانب بنسبة 80%. وأفادت بيانات جمعية المستشفيات الخاصة بأن عدد المرضى الأجانب تراجع بنحو 95