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اتهامات متبادلة بين حكومة الوفاق وحفتر بالحشد العسكري والتخطيط لشن حرب جديدة

طالب اللواء المتقاعد خليفة حفتر قواته بالاستعداد للمواجهة الحاسمة القادمة لطرد الاستعمار، حسب وصفه. في المقابل رفض وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية هذه تصريحات.