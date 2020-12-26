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أكار يصل ليبيا على رأس وفد يضم رئيس أركان الجيش وقادة عسكريين

يجري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار محادثات مع مسؤولي حكومة الوفاق في ليبيا، حيث وصل طرابلس في زيارة يرافقه خلالها رئيس الأركان وقادة في الجيش.