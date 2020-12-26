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أبرزها المظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح.. هذه الأزمات التي شهدها العراق عام 2020

تعد المظاهرات الشعبية التي تنادي بالإصلاح من أهم التحديات التي واجهتها الدولة العراقية خلال عام 2020، وكان من نتائج هذه المظاهرات إقالة حكومة وتشكيل أخرى تعهدت بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.
26/12/2020
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