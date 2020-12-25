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مسار المشهد العسكري في ليبيا خلال عام 2020

كان العام 2020 مليئا بالتطورات العسكرية التي غيرت المشهد السياسي الليبي، تطورات قادت نحو مسارات سياسية تسعى لإنهاء الحرب، التقرير يستعرض أهم المحطات التي ميزت المشهد العسكري في ليبيا خلال عام 2020.