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قرارات العفو التي أصدرها ترامب تثير عاصفة من الجدل

أثارت قرارات العفو الرئاسي، التي أصدرها دونالد ترامب وشملت مسؤولين ومساعدين سابقين له عاصفة من الجدل في الولايات المتحدة؛ بين مؤيد لمبدأ العفو ومعارض لتسييسه خدمة لمصالح شخصية.