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سباق التسلح في المنطقة.. كيف ينعكس على التوترات السياسية؟

مع تصاعد التوترات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، تتصاعد حدة سباق التسلح الذي تحصل فيه بعض الدول على تفوق في مستوى تكنولوجيا الأسلحة، لكنه لا ينعكس بالضرورة على تفوقها الإستراتيجي أمام خصومها.