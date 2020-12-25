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حفتر يدعو قواته للاستعداد لمعركة مع الجيش التركي في ليبيا

دعا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قواته للاستعداد لمعركة مع القوات التركية في ليبيا، فهل تصعيد حفتر مرده إلى ضوء أخضر ناله من حلفائه لمعركة جديدة في سرت والجفرة ضد قوات حكومة الوفاق؟