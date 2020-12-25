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تفاح محافظة دهوك يدخل منافسة صعبة مع المستورد

تمتاز مناطق شمال محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق ببساتينها المثمرة وتتصدر زراعة التفاح قائمة الفواكه المزروعة، ورغم ذلك تواجه صعوبة في منافسة الفواكه المستوردة بشكلها الجذاب وأسعارها المتدنية.