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تعرف على خريطة التصعيد الحوثي في العمق السعودي خلال عام 2020

واصلت مليشيا الحوثي شن هجماتها على السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة خلال العام 2020، غير أن أبرز حدث هذا العام هو عقد صفقة تبادل للأسرى بين أطراف الأزمة.