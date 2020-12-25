02:42

تطورات عدة شهدها اليمن خلال العام 2020

شهد اليمن خلال العام 2020 تطورات عدة، أبرزها اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، كما شهد تعثر اتفاق الحديدة المبرم بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي برعاية أممية.