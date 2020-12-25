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انسحاب القوات التركية من نقاط مراقبة بأرياف حماة وحلب

ترقب وحذر يسود المناطق القريبة من خطوط التماس بين قوات المعارضة السورية والنظام، بعد أن بدأت القوات التركية الانسحاب من نقاط مراقبة بأرياف حماة وحلب.