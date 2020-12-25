02:25

اليونسكو تدرج طبق الكسكس سيد المطبخ المغاربي بقائمتها للتراث الثقافي

احتفى المغرب العربي بتسجيل طبق الكسكس التقليدي ضمن التراث غير المادي لمنظمة اليونسكو، جاء ذلك بعد طلب جماعي باسم كل من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، حيث يشتهر هذا الطبق.