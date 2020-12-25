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الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان إلى اتفاق تجاري يطوي صفحة البريكست

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأنها “نهاية رحلة ناجحة“.