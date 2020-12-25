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02:22
الأوضاع الإنسانية والمعيشية باليمن في تدهور مستمر
تشهد الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن تدهورا مستمرا، وتحذر منظمات إنسانية ودولية من أن استمرار الحرب قد يفاقم معاناة اليمنيين، الذين يواجهون أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم خلال القرن الحالي.
25/12/2020
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