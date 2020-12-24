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2020.. عام صعب على اللاجئين والنازحين السوريين

كان عام 2020 عاما صعبا على اللاجئين والنازحين السوريين، في مطلعه كانت موجة نزوح وصفت بأنها الأكبر منذ عام 2011، واقع إنساني كثفته معضلة كورونا واجهه النازحون، بدون بنية صحية قادرة على مواجهة الجائحة.
24/12/2020
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