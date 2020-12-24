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2020 شهد تجاذبات حادة بين تركيا واليونان على النفوذ شرق المتوسط

استمرت التجاذبات بين أنقرة وأثينا طوال عام 2020، وكانت أزمة بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط عنوانها الأبرز، حيث تقدر ثروة المنطقة التي تريد اليونان احتكارها بين 3.5 و10 تريليونات متر مكعب من الغاز.