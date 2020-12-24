10:49

نافذة من واشنطن (2020/12/4)

تابعت وجد وقفي في نافذة من واشنطن (2020/12/4) آخر تطورات المشهد الأميركي، حيث يواصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إعلان مرشحيه للمناصب الحكومية في إدارته.