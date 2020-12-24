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نافذة من واشنطن (2020/12/4)

تابعت وجد وقفي في نافذة من واشنطن (2020/12/4) آخر تطورات المشهد الأميركي، حيث يواصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إعلان مرشحيه للمناصب الحكومية في إدارته.
23/12/2020
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