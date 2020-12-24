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من جيبوتي لمنطقة الخليج.. رحلة قاسية تحفها المخاطر لمهاجرين أفارقة

يعبر آلاف اللاجئين في أفريقيا عن طريق جيبوتي ثم اليمن في طريقهم نحو منطقة الخليج، ولا تتوقف موجاتهم عن عبور البحر رغم الحوادث المأساوية التي يتعرضون لها، في رحلة بحث عن مستقبل أفضل.