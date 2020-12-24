02:29

مزارعو وادي الأردن يوقفون بيع منتجاتهم احتجاجا على تدني الأسعار لأقل من التكلفة

توقف مزارعو وادي الأردن عن تزويد الأسواق المركزية بمنتجاتهم احتجاجاً على تدني الأسعار إلى ما دون التكلفة. وتكبدوا خسائر قدرت 6 مليارات دولار منذ عام 2011 نتيجة إغلاق أسواق العراق وسوريا ولبنان.