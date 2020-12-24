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02:13
لبنان.. الحريري يشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة
شدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الوقت قد نفد، وأن لبنان ينهار سريعا، وفق تعبيره. وقال إنه يجب تشكيل حكومة خبراء بعد مطلع العام الجديد،
23/12/2020
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