البث الحي
02:13

لبنان.. الحريري يشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة

شدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الوقت قد نفد، وأن لبنان ينهار سريعا، وفق تعبيره. وقال إنه يجب تشكيل حكومة خبراء بعد مطلع العام الجديد،
23/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

سباق التسلح في المنطقة.. كيف ينعكس على التوترات السياسية؟

03:46
(الجزيرة)

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان إلى اتفاق تجاري يطوي صفحة البريكست

04:04
(الجزيرة)

قانون قيصر.. هل تنجح حزمة العقوبات في ردع نظام الأسد؟

02:42
(الجزيرة)

الكويت تبدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا

01:53
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

سباق التسلح في المنطقة.. كيف ينعكس على التوترات السياسية؟

03:46
(الجزيرة)

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان إلى اتفاق تجاري يطوي صفحة البريكست

04:04
(الجزيرة)

قانون قيصر.. هل تنجح حزمة العقوبات في ردع نظام الأسد؟

02:42
(الجزيرة)

الكويت تبدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا

01:53
المزيد من التقارير الإخبارية

سباق التسلح في المنطقة.. كيف ينعكس على التوترات السياسية؟

(الجزيرة)

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان إلى اتفاق تجاري يطوي صفحة البريكست

(الجزيرة)

قانون قيصر.. هل تنجح حزمة العقوبات في ردع نظام الأسد؟

(الجزيرة)

الكويت تبدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

توتر جديد بالخليج.. واشنطن تحذر من اختبار إدارة ترامب وطهران تحملها مسؤولية العواقب

كورونا.. المغرب يقتني 65 مليون جرعة تطعيم ونتائج واعدة للقاح صيني بتركيا وظهور السلالة الجديدة في 4 دول

بعد مفاوضات “طويلة وعسيرة”.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد البريكست

جونسون يحتفل أثناء عقده اتصالا بالفيديو مع الجانب الأوروبي من داخل مقر حكومته (الأناضول)

المشري قال إنه يسعى لإشعال نار جديدة.. حفتر يدعو قواته للاستعداد لمعركة مع الجيش التركي في ليبيا

حفتر قال في كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال إن على تركيا مغادرة ليبيا سلما أو حربا (رويترز)