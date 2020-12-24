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قانون قيصر.. هل تنجح حزمة العقوبات في ردع نظام الأسد؟

أصدرت واشنطن في يونيو/حزيران 2020 أول حزمة عقوبات في إطار تطبيق قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وتصدّر حينها القائمة الرئيس بشار الأسد، وتوالت الحزم لاحقا لتشمل أكثر من 100 شخصية.
24/12/2020
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