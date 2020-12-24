02:24

سباق رياضي بالدراجات الهوائية لذوي الإعاقة بغزة

شارك عشرات من ذوي الإعاقة، من الذين فقدوا أقدامهم في هجمات إسرائيلية سابقة على قطاع غزة، في سباق رياضي بالدراجات الهوائية وسط القطاع، معتمدين على أطراف صناعية لقيادة دراجاتهم.