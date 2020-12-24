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ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن 15 شخصا قبل نهاية ولايته بينهم مساعدان سابقان له

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوا رئاسيا عن 15 شخصا، شمل مساعدين سابقين له، وأعضاء سابقين بالكونغرس، ومدانين بأحكام فدرالية ترتبط بالتحقيقات التي خضع لها ترامب. و4 من عناصر شركة “بلاك ووتر”.