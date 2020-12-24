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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا بعد ظهور السلالة الجديدة

سجلت بريطانيا اليوم حصيلة يومية غير مسبوقة للإصابات بفيروس كورونا، حيث ارتفع العدد بنسبة 57% خلال أسبوع واحد فقط من ظهور السلالة الجديدة للفيروس، وهو الأمر الذي دفع السلطات البريطانية لفرض قيود مشددة.