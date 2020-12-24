02:36

انتعاش تجارة المخدرات في إقليم كردستان

توسعت تجارة المخدرات بشكل واضح في إقليم كردستان خلال السنوات الأخيرة، ومعظم المتعاملين بها هم في ريعان العمر، ويرجع متابعون انتعاش هذه التجارة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تفشي وباء كورونا.