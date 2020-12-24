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01:53
الكويت تبدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا
انطلقت في الكويت صباح اليوم الخميس عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قوله إن السلطات الصحية في الكويت اعتمدت لقاح “فايزر”.
24/12/2020
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