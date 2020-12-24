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الحرب تشل القطاع السياحي في محافظة حضرموت

يعاني القطاع السياحي في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) من توقف شبه تام بعد 6 سنوات من الحرب، وكان قسم كبير من السكان يعتمدون على السياحة، لكنهم اضطروا إلى ممارسة أعمال أخرى بعد أن فقدوا مصدر دخلهم.