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أبرز الأحداث التي شهدتها سوريا خلال العام 2020

لم يغير عام 2020 كثيرا في الأزمة السورية، المستمرة منذ نحو عقد من الزمان. حيث استقبلته بمعارك (شمالي البلاد) انتهت بسيطرة النظام على مناطق أبرزها معرة النعمان وسراقب ومساحات واسعة من محافظة حلب.