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نجاح تربية أسماك الشبّوط في الصحراء الأردنية

نجح الأردني خالد العثمان في تربية أسماك الشبّوط في أجواء صحراوية، بعد أن استطاع تجميع مياه الأمطار في برك طبيعية ضمن تقنية الحصاد المائي، واستطاع العثمان إنتاج 5 أطنان من السمك.