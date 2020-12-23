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15:28
نافذة من واشنطن- بايدن: لا توجد أدلة على توقف الهجوم الإلكتروني
أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن الهجوم الإلكتروني شكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وتم التخطيط له بعناية. وقال -في مؤتمر صحفي- إنه لا توجد أدلة على أن الهجوم الإلكتروني قد توقف.
22/12/2020
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