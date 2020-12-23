15:28

نافذة من واشنطن- بايدن: لا توجد أدلة على توقف الهجوم الإلكتروني

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن الهجوم الإلكتروني شكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وتم التخطيط له بعناية. وقال -في مؤتمر صحفي- إنه لا توجد أدلة على أن الهجوم الإلكتروني قد توقف.