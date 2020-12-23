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مباحثات بريطانية فرنسية لحل أزمة إغلاق الحدود بين البلدين عقب ظهور سلالة جديدة لكورونا

تجري الحكومتان البريطانية والفرنسية مباحثات للتوصل إلى حل لأزمة إغلاق الحدود بين البلدين بسبب ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وأكدت الداخلية البريطانية احتمال إجراء فحص كورونا لحل المشكلة.