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02:14
لكبح جماح فيروس كورونا.. دخول المسارح بضوابط في موسكو
في إطار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا، سمحت السلطات الروسية للمسارح بمواصلة عملها بشرط ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25%، ومنع بيع تذاكر لمن تجاوزت أعمارهم 65 عاما.
23/12/2020
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