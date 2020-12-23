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03:04
غاز شرق المتوسط.. بؤرة صراع دولي بحثا عن الثروات تحت سطح البحر
احتدت المنافسة شرق المتوسط بحثا عن الثروات تحت سطح البحر مما أشعل توترات كامنة بالمنطقة خاصة في ظل عمليات تنقيب مرتقبة في قبرص المقسمة لشطرين، وذلك بعد أن اكتُشف أنها غنية بالغاز.
23/12/2020
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